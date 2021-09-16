Суд отклонил иск об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона

Суд в США отклонил заявление бывшей девушки музыканта Мэрилина Мэнсона, которая попыталась обвинить музыканта в изнасиловании. Отказ объяснили истечением срока исковой давности.

О постановлении суда сообщило издание TMZ. Девушка утверждала, что Мэнсон изнасиловал ее, когда она пришла к нему, чтобы вернуть ключи от дома. По ее словам, после надругательства музыкант угрожал ее убить. Через суд она хотела добиться от него возмещения ущерба.

Это уже не первое обвинение в изнасиловании против Мэнсона. Ранее об этом заявила звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Она сообщила, что певец насиловал ее, когда они состояли в отношениях. При этом бывшая жена певца Дита фон Тиз отвергла эти обвинения. По ее словам, такие заявления не имеют ничего общего с ее личным опытом.

На Мэнсона подавала в суд и британская актриса Эсме Бьянко из сериала «Игра престолов». Она обвинила его в изнасиловании и нарушении федерального закона о борьбе с торговлей людьми. По словам Бьянко, Мэнсон контролировал ее передвижения и заявлял, что помешает выдаче визы, не давал ей спать по несколько дней и выгонял из квартиры ночью.