Суд отказал в иске о долге вдовы Табакова по коммунальным платежам

Суд отказал в иске к вдове режиссера Олега Табакова, Марине Зудиной, по поводу долга за неуплату коммунальных платежей, сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что семья актера еще при его жизни купила в элитном жилом комплексе две квартиры. К ним прилагались кладовая и три парковочных места. В минувшем году управляющая компания пыталась взыскать с Зудиной порядка 50 тысяч рублей за весну 2015 года, которые не были выплачены.

В иске АО «Управляющая компания „Смарт Сервис“» было отказано по причине истечения срока давности.

«Поскольку истцом пропущен срок исковой давности, суд пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований», — отметили в суде.

Ранее российский актер Андрей Ильин в эфире программы «Судьба человека» рассказал, почему режиссер Олег Табаков был обижен на дочь и бывшую супругу. Артист служил в театре Табакова, когда находился в отношениях с его дочерью Александрой. Он рассказал, что женщина «прокляла» отца, когда тот развелся с ее матерью.