Российская певица Пелагея и ее бывший муж хоккеист Иван Телегин поделили имущество. Артистке по решению суда досталась вся недвижимость спортсмена.

Пелагея, рассказали друзья Телегина сайту kp.ru, получила квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера». За ней также остался загородный дом на Новорижском шоссе: за него ко всему прочему хоккеист выплачивает ипотеку. Экс-супруге спортсмен отдал и половину стоимости автомобиля Bentley Continental GT после его продажи.

Телегин, отмечено в публикации, подал встречный иск. Он намерен взыскать с Пелагеи половину ее доходов за время совместной жизни. Якобы хоккеист подозревает певицу в том, что во время брака она перечисляла гонорары за выступления матери.

«В их с Ваней семью она свои гонорары не вкладывала, он все, включая недвижимость, покупал на свои накопления», — заявили друзья хоккеиста.

Никулинский суд Москвы официально развел Пелагею и Ивана Телегина в декабре 2020 года. Их общая дочь Таисия осталась жить с матерью. Четверть дохода бывшего мужа артистка отсудила на алименты на ребенка.