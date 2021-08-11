Суд оставил под арестом комика Идрака Мирзализаде

Стендап-комику Идраку Мирзализаде оставили без изменений решение Таганского суда от 9 августа. Он до 19 августа останется под арестом.

В Мосгорсуде рассматривалась апелляция стендап-комика на его арест. Об этом сообщили «360» в ведомстве.

«Постановление Таганского районного суда от 9 августа о назначении Мирзализаде И.К.о. административного наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток оставлено без изменения», — сообщили в Мосгорсуде.

Во время рассмотрения жалобы у Мосгорсуда собрались его коллеги и фанаты. Полиция стянула к зданию дополнительные силы.

Комика обвинили в разжигании межнациональной вражды. Поводом послужила его шутка про испачканный фекалиями матрас и квартиры для славян. Шутка прозвучала в монологе комика о стереотипах о кавказцах и арендодателях, которые сдают квартиры «только славянам». Мирзализаде признался, что испытывал сложности, когда планировал снять квартиру.

На свободу Идрак Мирзализаде выйдет 19 августа.