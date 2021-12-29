Суд оштрафовал Артемия Лебедева на 116 тысяч рублей за оскорбление в Сети

Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал дизайнера и популярного блогера Артемия Лебедева на 116 тысяч рублей за оскорбление в Сети. Об этом написало издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу судов города.

Иск против Лебедева подала уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. Ей не понравилось то, что блогер в одном из своих видеороликов назвал ее должность «высосанной из пальца».

На заседание суда Лебедев не пришел, его заочно оштрафовали на 55 тысяч рублей, которые взыскали как компенсацию морального вреда, а еще 66 тысяч рублей ему придется заплатить за проведенную экспертизу.

Изначально Баранец потребовала от блогера три миллиона рублей для компенсации морального вреда за оскорбление, 300 тысяч рублей за разглашение персональных данных и пять миллионов рублей за использование ее фото в видеоролике без разрешения.

До этого случая пост Артемия Лебедева о мощах святых и Ленине решил проверить Следственный комитет — на возможное нарушение Уголовного кодекса. Сам дизайнер очень саркастично отреагировал на заинтересованность им правоохранителей.