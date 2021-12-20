Суд официально развел Лепса и его жену Анну Шаплыкову

Мировой суд в Хамовниках удовлетворил иск супруги певца Григория Лепса Анны Шаплыковой о расторжении брака. Теперь они официально разведены.

На сегодняшнее заседание пришли только представители супругов. От комментариев они отказались.

Известно, что уже бывшей паре предстоит разделить совместную собственность на миллиард рублей. У Лепса и Шаплыковой есть две квартиры, два дома на Новорижском шоссе и земельные участки. Подробностей о том, кому из них достанутся объекты недвижимости, пока нет.

Причины развода также не называются. Но, по данным СМИ, Лепс дважды за неделю оказывался в больнице, причем нетрезвым. При этом он якобы вел себя неадекватно, ему даже вызвали психиатрическую бригаду. Во второй раз певец якобы ночевал в больнице. Пиар-директор певца эти сообщения опровергал.

Накануне, как сообщала kp.ru, Лепс отыграл концерт. Однако радости зрителям это шоу не принесло. Недовольство публики вызвало то, что участники программы пели под фонограмму, роняли микрофоны. По словам одного из зрителей, некоторые артисты выглядели нетрезвыми.