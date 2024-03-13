Знаменитости 13 марта 2024, 14:21 Суд не стал взыскивать со звезды «Кухни» 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме Shot: суд не стал взыскивать 8 млн рублей с актера Хориняка за неявку на съемки Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

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Со звезды сериала «Кухни» Виктора Хориняка не будут взыскивать восемь миллионов рублей за отказ сниматься в фильме. Суд отклонил апелляцию кинокомпании, сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно авторам статьи, «Мотор фильм студия» обвинила артиста в том, что он не явился на съемки «Любви не бывает». Там актер должен был сыграть роль Саши. В последний момент продюсерам пришлось менять пропавшую звезду на актера Владимира Яглыча.

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Пострадавшая сторона подала в арбитражный суд Москвы иск против Хориняка. По решению суда, с артиста должны были взыскать 178 тысяч рублей, хотя с него требовали восемь миллионов.

После первого слушания организация подала апелляцию, настаивая на первоначальной сумме компенсации. Но суд не удовлетворил иск: актер по-прежнему должен 178 тысяч рублей. С него требуют 100 тысяч неустойки, 30 тысяч за юридические услуги и 48 тысяч рублей госпошлины.

Ранее писателя Дмитрия Глуховского* обязали выплатить 23 миллионов рублей алиментов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.