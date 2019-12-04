Суд над Илоном Маском начался в США. Его обвинили в клевете

Илон Маск дал показания в суде Лос-Анджелеса, где начался процесс по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта. Основатель компаний Tesla и SpaceX назвал его педофилом.

На судебном заседании Маск отверг выдвинутые против него обвинения, сообщил телеканал CNBC. Предприниматель заявил, что не утверждал о педофилии Ансуорта.

По словам адвоката главы SpaceX Алекса Спайро, речь здесь идет не о констатации факта, а об оскорблениях.

Защита Ансуорта заметила, что данные Илоном Маском оценки могут иметь определенный вес, поскольку он является влиятельным человеком.

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Маск даст показания на следующих слушаниях, которые намечены на 4 декабря.

Конфликт между главой SpaceX и дайвером начался в 2018 году. Ансуорт принял участие в спасательной операции 12 детей и тренера из-затопленной пещеры в Таиланде. Мужчине удалось выяснить, где именно они находятся, и собрать команду для спасения людей.

Маск направил в Таиланд небольшую подводную лодку, однако британец в одном из интервью заметил, что использовать ее невозможно, и указал на желание бизнесмена лишний раз попиариться. После этого американец не раз обзывал дайвера педофилом и насильником детей. Ансуорт подал на него в суд за клевету и потребовал опровергнуть порочащие его сведения.