Знаменитости 09 августа 2023, 06:16 Суд арестовал мотоцикл Harley Davidson и другое дополнительное имущество Елены Блиновской Пресненский суд Москвы наложил новый арест на счета и имущество коуча Елены Блиновской РИА «Новости»

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Моторную лодку, 12 счетов в разных банках, прицепы к авто, мотоцикл Harley Davidson и другое имущество нашли у интернет-коуча Елены Блиновской в рамках расследования дела о неуплате налогов. Пресненский суд Москвы арестовал нажитое, сообщил ТАСС..

«По уголовному делу в отношении Елены Блиновской Пресненским районным судом Москвы наложен арест сроком до 26 октября 2023 года», — сказали в пресс-службе суда.

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Следствие ходатайствовало об аресте в качестве обеспечительных мер 12 счетов в АО «Тинькофф банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк» и Промсвязьбанке, 54 расчетных счета отдельных юрлиц, в том числе «Оливия Групп», «Сады Адыгеи» и «Аквакультура».

Суд арестовал дополнительно автомобили Bentley Continental, Jeep Wrangler Unlimited, Lamborghini Urus и Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, семь прицепов, гидроцикл, моторную лодку и снегоболотоход.

В июле домашний арест Елены Блиновской продлили до 26 октября. Суд не увидел оснований для того, чтобы изменить ей меру пресечения. Ведущую марафонов обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и незаконной легализации 43 миллионов рублей.