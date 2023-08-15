15 августа 2023, 18:20
Суд арестовал активы Елены Блиновской на 64 млрд рублей
Адвокат Сальникова: по делу Блиновской арестовали активы на 64 млрд рублей
Суд наложил арест на активы на 64 миллиарда рублей по делу блогера Елены Блиновской. Об этом РИА «Новости» сообщила представляющий интересы обвиняемой адвокат Наталия Сальникова.
В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей», — отметила она.
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По словам адвоката, до сих пор налоговый орган не принял решения, который установит точный ущерб по делу.
Сальникова также рассказала, что интернет-коуч уже заплатила 55 миллионов рублей налогов.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал моторную лодку, 12 счетов в разных банках, прицепы к авто, мотоцикл Harley Davidson, которые нашли у Блиновской в рамках расследования дела о неуплате налогов. Также под арест попало имущество блогера на сумму более 70 миллионов рублей, писал RT.
Домашний арест Елены Блиновской продлится до 26 октября. Ведущую марафонов обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и незаконной легализации 43 миллионов рублей.
Суд
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Аресты
Задержание блогера Елены Блиновской
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