Знаменитости 15 августа 2023, 18:20 Суд арестовал активы Елены Блиновской на 64 млрд рублей Адвокат Сальникова: по делу Блиновской арестовали активы на 64 млрд рублей РИА «Новости»

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Суд наложил арест на активы на 64 миллиарда рублей по делу блогера Елены Блиновской. Об этом РИА «Новости» сообщила представляющий интересы обвиняемой адвокат Наталия Сальникова.

В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей», — отметила она.

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По словам адвоката, до сих пор налоговый орган не принял решения, который установит точный ущерб по делу.

Сальникова также рассказала, что интернет-коуч уже заплатила 55 миллионов рублей налогов.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал моторную лодку, 12 счетов в разных банках, прицепы к авто, мотоцикл Harley Davidson, которые нашли у Блиновской в рамках расследования дела о неуплате налогов. Также под арест попало имущество блогера на сумму более 70 миллионов рублей, писал RT.

Домашний арест Елены Блиновской продлится до 26 октября. Ведущую марафонов обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и незаконной легализации 43 миллионов рублей.