Стычкин рассказал об отношениях с пятью детьми, молодости и первом режиссерском опыте

Актер театра и кино Евгений Стычкин впервые занял режиссерское кресло. В беседе с журналистами «Дни.ру» он рассказал об опыте работы в новом амплуа, бурной молодости, а также об отношениях со своими пятью детьми.

Сериал «Контакт», над которым работал Стычкин, выйдет на видеосервисе PREMIER 9 сентября. Главные роли в нем исполнили Павел Майков и Ирина Паутова. Социальная драма расскажет о непростых семейных взаимоотношениях, непонимании и проблемах переходного возраста.

«Когда мне прислали сценарий, я был уверен, что предлагают роль Барнашова. Я сразу согласился и только потом узнал, что предлагают снять пилот, а потом все очень быстро закрутилось — история в меня попала», — рассказал Стычкин.

По словам Евгения, личный опыт не повлиял на работу над картиной. Режиссер является отцом пятерых детей и, по его словам, отношения у них складываются замечательно.

«К счастью, у меня с детьми сложились какие-то восхитительно-приятные отношения. Хотя, неожиданно, как и для каждого родителя, все они вдруг становятся самостоятельными единицами. А ведь еще вчера это было очаровательное существо, которому ты говорил что есть, куда идти, на которое можно „наехать“», — поделился актер.

Несмотря на гармоничные отношения с детьми, сам Стычкин в детстве был трудным подростком. Он заявил, что в тот период был «совершенно охреневшим, полуадекватным, невыносимым». По его словам, на характере сказался возраст. Со временем ему удалось побороть проблемы переходного возраста и стать «нормальным человеком».