Стычкин и Сутулова стали родителями

На своей странице он выложил видео с хэштегами #лелямойгерой, #fавраамродилисаака, #сынзаотцаответчик. В ответ в комментариях посыпались поздравления и пожелания счастья его наследнику.

«Оля, сердечно поздравляю с первенцем!»; «Какие счастливые. Здоровья малышу», — пожелали подписчики.

Среди них отметили актеры Равшана Куркова, Алексей Барац, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Ранее актер Дмитрий Шаракоис, известный по главной роли в сериале «Интерны», был срочно госпитализирован в Лондоне. Скорую он вызвал себе сам.

Актер рассказал, что почувствовал сильную пульсацию в голове и сердце. Также актер пожаловался на «дикую» головную боль. Из-за этого Шаракоис заподозрил у себя инсульт или инфаркт. Пока медики не подтвердили эти диагнозы, но заявили, что понадобится много дополнительных обследований, чтобы выяснить, в чем причина плохого самочувствия артиста..