Студия Warner Bros. разочаровала фанатов. Продолжения «Лиги справедливости» не будет

Фанатам «Лиги справедливости» не стоит рассчитывать на продолжение фильма. Об этом заявил режиссер фильма Зак Снайдер в подкасте I Minutemen, сообщило ИА Nation News.

«Суть состоит в том, что студия Warner Bros. не заинтересована продолжать эту сюжетную линию. По крайней мере, при моем участии», — высказался режиссер.

Слухи о том, что фанатам не стоит ждать продолжение фильма, появились в The New York Times еще в 2020 году. Редакция сослалась на действующего главу DC Films Уолтера Хамада. Однако догадки подтвердились только сейчас.

Изначально студия рассчитывала снять «Лигу справедливости» как первую часть двулогии, но планам не суждено было сбыться. Сам Снайдер отметил, что не мог представить, что когда-нибудь ему удастся закончить этот фильм.

Ранее сообщалось, что режиссерская версия «Лиги справедливости» будет длиться четыре часа. Премьера фильма намечена на 21 марта.