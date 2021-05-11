Студия Disney выдвинула на «Эмми» уволенную из «Мандалорца» Джину Карано

Американская киностудия Disney предложила организаторам телевизионной премии «Эмми» рассмотреть Джину Карано как претендентку на номинацию «Лучшая актриса второго плана», сообщил ComicBook.

Отмечается, что артистку, с которой расторгли трудовые отношения, выдвинули на соискание номинации за роль Кары Дюн в «Мандалорце». Кандидатами стали и другие актеры и актрисы телесериала. В настоящий момент неизвестно, примут ли во внимание предложение Disney организаторы, написала Газета.ru.

Вручение премии «Эмми» состоится 20 сентября.

Ранее сообщалось, что британского актера и продюсера Ноэля Кларка обвинили в харассменте во время участия в съемках фантастического сериала «Доктор Кто». Похожие обвинения поступили в адрес другого актера сериала Джона Барроумена.

«Би-би-си» проведет расследование всех заявлений, чтобы выяснить, что происходило на съемочной площадке в середине 2000-х. Новости о том, что актер домогался девушек во время участия в съемках сериала, появились спустя неделю после решения BAFTA временно лишить Кларка премии.