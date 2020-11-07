«Студии выбрасывают хороших актеров». Эмбер Херд сломала карьеру и жизнь Джонни Деппу?

Disney уже отобрала у Джонни Деппа роль пирата, теперь Warner Bros. оставила его без съемок в третьей части «Фантастических тварей». Расширит ли проигрыш в суде с таблоидом The Sun список киностудий, которые будут отказываться от любимчика миллионов женских сердец? Что в итоге ждет звезду — участь Кевина Спейси и банкротство? Об этом поразмышлял для «360» кинокритик Сергей Сычев.

В Голливуде сейчас складывается сложная обстановка с движением MeToo, участницы которого выступают против домогательств и принуждению к сексуальным отношениям. Депп судился с издателем газеты The Sun по делу о клевете, и его проигрыш — тоже часть этого движения. Таблоиды смаковали разные подробности того, как плохо себя вел Депп и как хорошо себя вела тогда еще его жена Эмбер Херд. Именно поэтому американская кинокомпания Warner Bros. попросила Деппа отказаться от съемок в новом фильме из серии «Фантастические твари».

«Здесь очевидно, что Warner Bros. не хотят связываться ни с какими скандалами», — рассказал Сычев.

Кинокритик напомнил судьбу Кевина Спейси, которого тоже обвиняли в домогательствах. Американского актера вырезали из уже готового фильма и заменили другим актером, убрали из драматического сериала «Карточный домик». Причем какой-то объективной причины для этого не было, отметил Сычев.

«Студии очень озабочены тем, что у них сейчас нет прибыли и они могут обанкротиться в результате коронавируса и других экономических проблем», — рассказал кинокритик.

Студии перестраховываются, теряя хороших актеров, просто выбрасывая их из своих проектов и заменяя их кем-то еще, пусть менее известным, но зато подстрахованным в плане скандалов Сергей Сычев кинокритик.

Студии готовы к заморозке или закрытию проекта. Руководители думают: пусть это уже будет не из-за скандального актера, а из-за чего-нибудь другого. Например, из-за вспышки коронавируса на площадке. «Но уже точно не из-за Джонни Деппа», — объяснил Сычев.

Такой логике сейчас будут следовать не только в отношении звезды «Пиратов Карибского моря». Все западные студии боятся скандалов, пояснил собеседник «360». Поэтому еще неизвестно, как поведет себя друг Джонни Деппа Тим Бертон, в тандеме с которым родились многие фильмы.

«На фоне этого безумия, которое творится сейчас на Западе, произойти может все что угодно, в том числе и полная потеря карьеры», — сказал Сычев.

Допустим, и как в случае с Кевином Спейси, который просто в одночасье остался без ролей на очень долгое время. Или же можно еще вспомнить случай с американским режиссером Вуди Алленом. Даже хорошие актеры, которые снимались у него, начали выражать свое презрение и негодование. Хотя когда они работали с ним, приходили в полный восторг, считали съемочный процесс у Вуди Аллена за большую честь.

Однако для Деппа все еще может завершиться хорошо, как случилось с Джеймсом Ганном. Того уволили с поста режиссера фильма «Стражи галактики 3» за посты в Twitter 10-летней давности, но спустя время он вернулся к работе.

«Со временем все все равно устаканится, но никто не сможет компенсировать потерянные месяцы и годы, полученный психологический ущерб. Потому что одно дело — режиссер, другое дело — любимый всеми актер, которого склоняют направо и налево люди, которые вообще плохо представляют себе, что там происходило, и судят обо всем по таблоидам. Все это никто не сможет вернуть», — объяснил кинокритик.

По его словам, последние сто лет Голливуда наполнены подобными случаями, сломанными карьерами из-за скандалов, уничтоженными судьбами, неснятыми фильмами. Сейчас киноиндустрия находится на всплеске этого процесса, который никогда и не прекращался. Когда он закончится — не ясно.

Из-за всех этих скандалов Деппу может светить банкротство. Экономика голливудских звезд устроена так, что несмотря на гонорары в десятки миллионов, реально актеры получают гораздо меньше. Расходы у знаменитостей гигантские на все подряд — на зарплаты агентам и страховщикам, налоги.

Оказаться нищим голливудская звезда может в любой момент и даже еще в долги залезть Сергей Сычев, кинокритик.

Сычев надеется, что Депп выйдет из этой ситуации, станет сильнее и интереснее.

Джонни Депп был вынужден отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях». На этом настояла киностудия. Просьба от Warner Bros. поступила после решения Верховного суда Лондона. Депп проиграл дело о клевете против таблоида The Sun. Газета назвала его в одной из статей «человеком, избившим жену» — речь идет о громком скандале с Эмбер Херд. По заявлению Деппа, это была клевета, и он хотел получить компенсацию.