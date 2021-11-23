23 ноября 2021, 22:18
Козловский вышел на сцену с ногой в гипсе
Актриса Гусева выложила видео со спектакля с актером Козловским в гипсе
Актер Даниил Козловский сыграл в спектакле с загипсованной ногой. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Instagram его коллеги Екатерины Гусевой.
Она выложила видео спектакля в Театре Российской Армии.
До этого из-за травмы Козловскому пришлось отменять спектакли, но теперь он все де вышел на сцену.
Как он травмировал ногу, актер не уточнил.
Ранее актер Игорь Скляр, который на своем Jaguar попал в ДТП на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, рассказал, что чувствует себя после аварии нормально.
Собеседник подтвердил, что был за рулем, и добавил, что завтра спросит у своей поврежденной машины о ее состоянии, а «пока он с ней не разговаривал».