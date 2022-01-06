Сцену с Крисом Нотом вырезали из сериала «И просто так» на фоне обвинений актера в насилии

В финальный эпизод сериала «И просто так» не вошла сцена с участием американского актера Криса Нота. Как сообщило Variety, ее вырезали на фоне прозвучавших в адрес актера обвинений в изнасиловании и домогательствах.

Финальная серия «И просто так» должна выйти на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля. В этом эпизоде, по информации издания, была сцена с участием Нота, персонаж которого в начале сериала погиб.

Авторы решили убрать эту сцену из финальной серии «И просто так» после громкого скандала, который разразился вокруг Нота. Несколько женщин обвинили актера в домогательствах и сексуальном насилии.

Создатели сериала сочли, что сцены с актером большого значения для повествования не имеют, и удалили их, указано в статье.

Скандал вокруг Криса Нота разгорелся в декабре прошлого года, когда американские СМИ опубликовали заявления двух женщин, обвинивших его в изнасилованиях в 2004 и 2015 годах. Следом за ними с еще одним обвинением выступила третья пострадавшая. Ближе к концу года Hollywood Reporter сообщил, что к обвиняющим Нота в сексуальных домогательствах присоединились еще две женщины — автор песен и актриса, которая дублировала Кристин Дэвис в сериале «Секс в большом городе».