Сценариста Гольдмана похоронили рядом с Кобзоном

Гольдман скончался в 82 года. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом рассказала его родственница, искусствовед Инна Савватеева.

«Covid-19. Да, он, вирус, есть. Им почему-то, дяде и вирусу, надо было быть сейчас в Москве. Непременно. Это — замечательный человек (по отношению к нему „был“ еще писать не могу)», — поделилась она.