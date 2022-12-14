Знаменитости 14 декабря 2022, 20:45 Режиссера сериала «Алиса не может ждать» Мещанинову госпитализировали со съемок — СМИ «112»: в Москве со съемок на «Мосфильме» госпитализировали режиссера Наталию Мещанинову РИА «Новости»

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Режиссера сериала «Алиса не может ждать» Наталия Мещанинова сломала ногу, сообщил Telegram-канал «112». По информации издания, ее госпитализировали со съемочной площадки на «Мосфильме».

Источники издания сообщили, что 14 декабря в здании «Мосфильма» Наталия Мещанинова оступилась и упала. Ее срочно доставили в больницу. Врачи осмотрели режиссера и диагностировали перелом бедра. Ночь она проведет в медицинском учреждении.

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В конце октября на онлайн-платформах появился сериал Мещаниновой «Алиса не может ждать». По мнению обозревателя «Известий» Сергея Сычева, режиссер смогла «совместить сочувствие художника с безжалостностью документальной камеры». Кинокритик предположил, что картина вряд ли станет хитом, но точно не оставит зрителей равнодушными.

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Наталия Мещанинова родилась 17 февраля 1982 года в Краснодаре. Она работала над такими проектами, как «Аритмия», «Сердце мира», «Красные браслеты», «Война Анны» и другими. В 2018 году академики рассматривали «Сердце мира» Мещаниновой в качестве претендента на «Оскара» от России.