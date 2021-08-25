Сценарист Романов умер в возрасте 72 лет

Сценарист, драматург и профессор кафедры во ВГИКе Владислав Романов умер. Мужчине было 72 года. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

За свою жизнь Романов создал 16 пьес и свыше 40 романов. Он являлся сценаристом многих кинокартин, такие как «Лихая парочка» и «Тайная стража». Также на основе его пьес ставились спектакли.

Он неоднократно становился лауреатом государственных конкурсов. Его удостоили премией Комитета госбезопасности и Союза кинематографистов СССР за сценарий к фильму «Покушение на ГОЭЛРО».