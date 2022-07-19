Сценарист «Джона Уика» рассказал, что Киану Ривз настоял на изменении возраста персонажа

Сценарист боевика «Джон Уик» Дерек Колстад рассказал, что изначально главный герой должен был быть 75-летним стариком, однако исполнитель главной роли Киану Ривз настоял на «омоложении» персонажа. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Entertainment Weekly.

Киану Ривз не должен был исполнять роль — на нее рассматривали актеров старшего поколения, например, Харрисона Форда и Клинта Иствуда. Однако сценарий попал в руки Киану Ривза.

«Мы говорили о разных актерах, но именно Киану Ривз — ненасытный читатель сценариев, он читает все, что попадется ему в руки, — вцепился в эту историю своими когтями и сделал ее своей», — рассказал Колстад.