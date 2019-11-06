Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов

По словам артистки, сбросить лишний вес ей помогла кетодиета. Она включает низкоуглеводный рацион с высоким содержанием жиров, а также с умеренным содержанием белков.

Изменения в фигуре Стриженовой заметны невооруженным глазом: она стала стройнее и обновила гардероб.

В комментариях ведущая отметила, что результата добилась за 12 месяцев. Однако она отметила, что для постоянного питания кетодиета не подходит, и сейчас нужно попытаться удержать достигнутый вес.

«А семь килограммов сбросить за месяц реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит. Но я вам не советую, они вредные», — уверила подписчиков Стриженова.

В СМИ отметили, что это не первый эксперимент Стриженовой на пути к похудению. Она периодически меняет диетологов и еще пару лет назад увлекалась детокс-программами.