Актриса Екатерина Стриженова показала свадебные фото своей дочери Анастасии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Instagram.

Уточняется, что Анастасия Стриженова вышла замуж за Петра Грищенко восемь лет назад.

«Запоминайте мгновения, когда вы были особенно счастливы, копите и коллекционируйте! И пусть ваша жизнь совпадает с той прекрасной картиной, которую нарисовал каждый из вас в голове!» — написала Стриженова-старшая в тексте поста.

Многие комментаторы восхитись парой и пожелали им счастья. В том числе некоторые знаменитости, например, Кристина Орбакайте и Елена Малышева.