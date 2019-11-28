Стриженова анонсировала начало репетиций Николая Носкова после инсульта. Видео

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с певцом Николаем Носковым. На кадрах видно, как 63-летний артист изменился после инсульта.

«Позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!», — подписала Стриженова видеозапись.

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Как пояснила телеведущая, Носков начал репетиции для того, чтобы выступить 9 декабря перед шеститысячным залом «Крокус Сити Холла». Также Стриженова познакомила подписчиков с новой песней исполнителя, которая называется «Живой». Фрагмент композиции можно услышать на опубликованной видеозаписи.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Певец выступал в составе групп «Москва» и «Парк Горького». В 2017 году артисту была проведена операция по извлечению тромба в шейном отделе. После этого у Носкова был диагностирован ишемический спинальный инсульт.