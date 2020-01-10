10 января 2020, 16:06
Стриптизерша потребовала 40 млн долларов компенсации за плохую игру Дженнифер Лопес
Прототип героини Дженнифер Лопес в картине «Стриптизерши» подала иск в суд из-за искажения информации, сообщил «ПолитЭксперт».
Саманта Барбаш стала прототипом героини фильма «Стриптизерши», роль которой исполнила Дженнифер Лопес. Женщина заявила, что не давала разрешения на использование образа, а игра Лопес сделала его для зрителя «отвратительным» и «безответственным». По словам Барбаш, это оскорбило ее личное достоинство. Она подчеркнула искажение информации.
Как сообщило ИА Nation News, Барбаш подала судебный иск на компании STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions, а также принадлежащую Лопес Nuyorican Productions. Женщина требует выплату компенсации в размере не менее 40 миллионов долларов за причиненный моральный ущерб.
Отмечается, что вышедший в 2019 году фильм «Стриптизерши» собрал в мировом прокате 157 миллионов долларов.