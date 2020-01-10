Стриптизерша потребовала 40 млн долларов компенсации за плохую игру Дженнифер Лопес

Саманта Барбаш стала прототипом героини фильма «Стриптизерши», роль которой исполнила Дженнифер Лопес. Женщина заявила, что не давала разрешения на использование образа, а игра Лопес сделала его для зрителя «отвратительным» и «безответственным». По словам Барбаш, это оскорбило ее личное достоинство. Она подчеркнула искажение информации.

Как сообщило ИА Nation News, Барбаш подала судебный иск на компании STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions, а также принадлежащую Лопес Nuyorican Productions. Женщина требует выплату компенсации в размере не менее 40 миллионов долларов за причиненный моральный ущерб.

Отмечается, что вышедший в 2019 году фильм «Стриптизерши» собрал в мировом прокате 157 миллионов долларов.