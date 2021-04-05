Стриптизерша назвала голливудских звезд, которые не оставляли чаевые

Стриптизерша из США Аманда Димео в своем TikTok-канале рассказала, какие голливудские звезды не оставляли чаевые. Еще она вспомнила наиболее щедрых артистов, написал сайт «Экономика сегодня».

Девушка более шести лет профессионально занимается стриптизом. Она танцевала перед большим числом знаменитостей, например Димео выступала для певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса.

«Они пришли в клуб, сняли комнату с танцовщицей и даже не дали ей чаевые. Это было в Нью-Йорке, когда она собиралась сниматься в фильме „Стриптизерши“. Думаю, что она пошла в клуб только для того, чтобы узнать об этой деятельности», — предположила Аманда.

Помимо прочего, пожадничал и не поблагодарил танцовщицу бизнесмен Скотт Дисик, бывший возлюбленный модели Кортни Кардашьян. Не пожалели денег для стриптизерши актер Джейк Джилленхол и певец Дрейк. Самое крупное вознаграждение оставил музыкант Ашер. Он дал Димео две тысячи долларов.