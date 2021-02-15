Топ-5 валентинок от российских звезд. Страсть Королевой, седалище Собчак и Агутин на пляже

Российские звезды шоу-бизнеса как могли подробно рассказали поклонникам о том, как отметили День влюбленных. Каждый поздравил фанатов с праздником как мог и предложил им лучшее, что у него было.

Например, Наташа Королева опубликовала клип, полный страсти и любви. В ролике она и ее муж Сергей Глушко (Тарзан), принимая красивые позы, показали, что полностью помирились и время скандалов в их семье закончилось.

«Влюбленные! С нашим праздником!» — написала Королева.

Певица Настя Каменских похвасталась огромной связкой воздушных шаров в форме сердечек и букетом тюльпанов. Их подарил муж Алексей Потапенко (Потап), обнявший ее на фотографии.

Марина Юдашкина опубликовала совместное фото с мужем Валентином перед тем, как отправиться на праздничный романтический ужин.

«Любите не только на праздники, проявлять теплые чувства друг другу можно каждый день! Я со своим любимым Валентином», — написала супруга Юдашкина.

Одетая в купальник Ксения Собчак также поздравила подписчиков в Днем влюбленных, продемонстрировав лучшее, что в ней есть.

«Валентинка всем вам», — написала Собчак.

Леонид Агутин в честь праздника поделился авторским стихотворением. Вместе с супругой Анжеликой Варум он сфотографировался на фоне океана.