«Страшный как черт»: Андрей Губин признался, что плохо выглядит

Певец давно ушел со сцены и не общается с журналистами. Недавно в интернете появились фотографии, на которых Губин кажется сильно постаревшим.

Артист не стал этого отрицать: «Да я страшный как черт…». Об этом он сообщил «СтарХиту».

Тем не менее артист старается постоянно заниматься спортом. За неделю он преодолевает около 100 километров на велосипеде. Поэтому Губин считает, что его здоровье не такое уж и плохое.

Музыкант уверен, в его плохом виде на фотографии виновата бессонница. «В общем, чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние», — добавил певец.

Исполнитель хочет отдохнуть на море, но из-за режима самоизоляции может поехать только в Подмосковье. Именно в области он и сделал тот снимок. За городом певец обсуждал песни, над записью которых сейчас работает.