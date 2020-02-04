Гарик Харламов раскрыл «страшную тайну» звезды Comedy Сlub

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал «страшную тайну» Семена Слепакова. В своем Instagram-аккаунте Харламов показал фотографию молодого Льва Толстого и написал, что его коллега по КВН и есть великий писатель.

«Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой — это Семен Слепаков», — шутливо подписал пост Харламов.

Пост шоумена оценил и сам Слепаков. «На картинке — Лев Толстой, а не деле…» — написал в комментариях к фотографии резидент Comedy.

О внешнем сходстве Семена Слепакова и известного писателя Льва Толстого СМИ писали уже много раз, однако эта тема по-прежнему остается актуальной. Только за сутки пост набрал более 100 тысяч отметок «нравится» и более 2,3 тысячи комментариев.

Пользователи сошлись во мнении, что резидент Comedy действительно очень похож на великого писателя. А кто-то даже решил, что Слепаков и Толстой могут быть родственниками.

«Может это его прапрадед?!», — с иронией заметил пользователь под ником kolpakowmax.

В декабре Харламов рассказал свой топ-5 запретных тем для шуток.