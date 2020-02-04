Гарик Харламов раскрыл «страшную тайну» звезды Comedy Сlub
«Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой — это Семен Слепаков», — шутливо подписал пост Харламов.
Пост шоумена оценил и сам Слепаков. «На картинке — Лев Толстой, а не деле…» — написал в комментариях к фотографии резидент Comedy.
О внешнем сходстве Семена Слепакова и известного писателя Льва Толстого СМИ писали уже много раз, однако эта тема по-прежнему остается актуальной. Только за сутки пост набрал более 100 тысяч отметок «нравится» и более 2,3 тысячи комментариев.
Пользователи сошлись во мнении, что резидент Comedy действительно очень похож на великого писателя. А кто-то даже решил, что Слепаков и Толстой могут быть родственниками.
«Может это его прапрадед?!», — с иронией заметил пользователь под ником kolpakowmax.
В декабре Харламов рассказал свой топ-5 запретных тем для шуток.