«Странное жжение в глазах»: Васильева рассказала о заболевании COVID-19

Врачи нашли коронавирус у Народной артистки России Татьяны Васильевой. Все началось с температуры и кашля, а теперь актриса проходит лечение дома от двусторонней пневмонии.

«Хочу немного рассказать о своем самочувствии, чтобы не множить домыслы и слухи. Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5-37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах», — написала Васильева в Instagram.

Затем актриса вызвала скорую, а когда приехала в больницу, то поняла всю серьезность происходящего. Медучреждение было переполнено, поэтому результатом компьютерной томографии пришлось ждать четыре часа.

«Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий. Уже ночью, один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой», — продолжила артистка.

Утром Васильевой позвонили из больницы и сообщили о наличие двусторонней пневмонии. Поражения легких не сильные, поэтому актрисе разрешили лечиться дома.

«В больнице и без меня много забот. Результаты на COVID придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе», — отметила Васильева.

Она призналась, что не придавала большого значения эпидемии. При этом актриса старалась не выходить из дома лишний раз, на улице появлялась только для выброса мусора или похода в магазин.

«А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома! Будьте здоровы», — призвала артистка.

Васильева рассказала о коронавирусе вечером 2 мая. Перед этим СМИ сообщили, что актриса вызывала скорую помощь из-за температуры, кашля и недомогания.