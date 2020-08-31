«Странное место». Охлобыстин назвал самый страшный город юга России

Известный актер Иван Охлобыстин считает Новороссийск самым страшным южным городом России. При этом в числе приятных мест он назвал Геленджик и Кабардинку.

«Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня господи», — заявил Охлобыстин.

По его словам, город воспринимается так, будто на побережье «нужна была какая-то темная норка». Актер рассказал, что в детстве отдыхал в пионерском лагере в Новороссийске. Это время он сравнил с адом, пишет «Лента.ру».

«Нас выводили на Малую землю, в жару, в пыли, читали длинную лекцию про мужчину с бровями, Брежнева. Нам было тяжело и мы хотели скорее вернуться назад, так как нам обещали мороженое», — пояснил Охлобыстин.

Он добавил, что хорошие воспоминания у него связаны с Геленджиком и Кабардинкой. В этих местах есть, чем насладиться, считает артист.

Ранее Охлобыстин прокомментировал проведение актера Михаила Ефремова после смертельной аварии. Он заявил, что у Ефремова «синдром Раскольникова», так как он хочет в тюрьму, чтобы понести наказание за ДТП. По словам Охлобыстина, наказать актера необходимо, но пользы это не принесет.