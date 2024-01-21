Знаменитости 21 января 2024, 02:03 Страдающей редкой болезнью певице Анне Asti прооперировали ступни Певица Анна Asti перенесла операцию на ногах в Москве РИА «Новости»

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Страдающая редким заболеванием певица Анна Asti перенесла операцию на ступнях ног в Москве. Об этом сообщил журнал StarHit со ссылкой на источник.

Прошлой осенью артистка призналась, что устала терпеть сильную боль в ногах. К операции она начала готовиться в ноябре 2023 года.

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Певица страдает болезнью Келлера II, которая проявляется не только болью при ходьбе, но и неожиданными судорогами. По словам артистки, из-за судорог она не могла даже спать по ночам. Массажи в таких случаях бесполезны, необходимо хирургическое вмешательство. Помимо этого, на второй ноге у певицы был порван мениск.

После операции Анна Asti уехала в отпуск за границу, чтобы восстановиться.

Ранее председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить концерты Анны Asti и Александра Малинина в Саратове из-за отсутствия у артистов четкой позиции по специальной военной операции на Украине. Он отметил, что артистка ни разу не высказалась в поддержку СВО, а также «засветилась» на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».