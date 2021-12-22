Актриса Снигирь призналась, что страдает от шопоголизма
Актриса Юлия Снигирь рассказала, что не может не купить понравившуюся вещь. Об этом сообщил Tatler.
По данным РИА ФАН, она призналась, что не может себя контролировать. Если ей понравился наряд — она купит его, даже если вещь не по карману.
«Стыдно признаться, но я шопоголик. Очень люблю красивые вещи — могу увидеть классное платье и потерять голову. Кстати, в Лос-Анджелесе у меня было туго с деньгами, но перед самым отъездом я позволила себе дорогущие ботильоны», — уточнила Снигирь.
Ранее актриса Марина Федункив дала интервью, в котором поделилась подробностями личной жизни. Актриса рассказала, что в семейной жизни главным для нее является взаимное уважение и понимание. По ее мнению, в семье не должно быть кого-то главного, в паре должен царить баланс.
Женщина отметила также, что ее супруг Стефано является непубличным человеком и испытывает стресс во время выступлений. Среди общих интересов актриса отметила любовь к вкусной еде, животным и путешествиям.