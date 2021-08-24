24 августа 2021, 20:22
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Барабанщик легендарной рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни. Британский коллектив сообщил о его смерти в Twitter.
Уоттс умер в больнице The Royal London Hospital в окружении родных и близких рано утром 24 августа.
«Чарли был <…> одним из величайших барабанщиков своего поколения», — отмечено в публикации.
По версии журнала Rolling Stone в 2016 году музыкант оказался на 12-й строке списка «100 величайших барабанщиков всех времен».
Уоттс играл в The Rolling Stones практически с момента основания группы.