Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик легендарной рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни. Британский коллектив сообщил о его смерти в Twitter.

Уоттс умер в больнице The Royal London Hospital в окружении родных и близких рано утром 24 августа.

«Чарли был <…> одним из величайших барабанщиков своего поколения», — отмечено в публикации.

По версии журнала Rolling Stone в 2016 году музыкант оказался на 12-й строке списка «100 величайших барабанщиков всех времен».

Уоттс играл в The Rolling Stones практически с момента основания группы.