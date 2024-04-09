Знаменитости 09 апреля 2024, 16:38 Стоматолог Левчук оценила улыбку певца Сергея Шнурова в 2 млн рублей

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Эстетичное тотальное протезирование коронками натурального цвета у певца Сергея Шнурова говорит о том, что он проходил лечение в современной стоматологии. В Москве такая работа будет стоить около двух миллионов рублей, рассказала изданию «Страсти» врач-стоматолог Диана Левчук.

Медик оценила прежнее состояние зубов артиста. На снимках видна скученность зубов и узкая челюсть. Левчук предположила, что в какой-то момент артист потерял жевательные зубы, возможно, из-за пародонтита.

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До новой эстетической работы музыкант менял себе переднюю челюсть, и сделана она была довольно грубо. Сейчас все выглядит по-современному, добавила стоматолог.