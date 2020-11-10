Стоянов рассказал о своем отношении к Артемьевой

Он поделился, что на съемках артистка также проявляла к нему расположение. Стоянов признался, что считают коллегу потрясающей актрисой и относится к ней очень тепло.

«В Люсе невероятно то, что ты, когда находишься с ней, всегда удивляешься. Сейчас, вот в эту секунду, она играла или нет? Она меня удивляла все время», — рассказал он.

Ранее обвиняемую в мошенничестве с наследством Алексея Баталова Наталью Дрожжину возмутило поведение родных актера. Она рассказала, что вдова и дочь Баталова не выдвигают никаких требований и не отвечают на ее письма.

Муж Дрожжиной Михаил Цивин, который является фигурантом этого же уголовного дела, отметил, что дочь Баталова Марию якобы ввели в этой ситуации в заблуждение и настроили против него и его супруги. Он подчеркнул, что благодаря Гитане Леонтенко узнал, «как хорошо в тюрьме».

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария обвинили Дрожжину и Цивина в мошенничестве. По версии следствия, они организовали аферу и отобрали у наследников актера недвижимость и крупную сумму. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Изъятые у семейной пары архивы Баталова оценили в миллионы рублей.