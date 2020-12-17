Стоянов рассказал о необычном блюде на его новогоднем столе

Стоянов уточнил, что в праздник никогда не работает и не едет к друзьям. Новогоднюю ночь он всегда проводит с семьей. Также он поделился, что помимо обычных новогодних блюд у него на столе присутствует сациви.

«У нас, как и у большинства, — традиционный набор блюд. Но к ним у меня всегда добавляется сациви, которое я очень люблю, вот обожаю просто сациви! А потом я узнал, что в Грузии это новогоднее блюдо», — рассказал актер.