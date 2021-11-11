Стоянов рассказал, как встреча с Олейниковым изменила его жизнь

Илья Олейников, народный артист России, известный по ролям в передаче «Городок», скончался 11 ноября 2012 года. В годовщину его смерти его друг и коллега Юрий Стоянов рассказал ИА Nation News об их дружбе.

«Я проработал с Ильей много лет, написал о нем книгу. Любое 11 ноября, когда бы это не происходило — очень грустный для меня день. Физически моего партнера нет, но мой веселый и грустный диалог с ним продолжается. Чем дальше и чем больше проходит времени, тем больше ты понимаешь, каким замечательным товарищем, потрясающим надежным другом был Илюша», — поделился Стоянов.

Он добавил, что знакомство с Олейниковым изменило его жизнь.

«Моя творческая жизнь делится на момент до встречи с Илюшей и после. Наша встреча изменила нашу с ним жизнь — мы стали счастливыми артистами. Не только семейные пары, но и творческие союзы рождаются на небесах», — заключил артист.

В 2012 году Олейников узнал, что болен раком легких на терминальной стадии. Несмотря на болезнь, он продолжал работать и сниматься в городке до тех пор, пока его не госпитализировали. Артист умер в больнице 11 ноября 2012 года.