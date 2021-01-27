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    27 января 2021, 16:56

    Стоянов признался, что находится в вечном диалоге с покойным Олейниковым

    Полина Петрова

    Народный артист России, юморист Юрий Стоянов признался, что находится в постоянном «контакте» с покойным коллегой по скетч-шоу «Городок» Ильей Олейниковым, информирует издание StarHit.
    Стоянов признался, что находится в вечном диалоге с покойным Олейниковым

    Отмечается, что актер выпустил музыкальный альбом. В нем одна песня посвящена Олейникову. Стоянов пояснил, что название композиции «Где-то» несет в себе надежду когда-нибудь встретиться со старым приятелем, пишет Lenta.ru.

    «Я постоянно вспоминаю о нем. Нахожусь в живом, нетрагическом, светло-грустном диалоге с моим партнером. Но эта беседа понятна только нам двоим», — рассказал в интервью артист.

    По словам Стоянова, он написал песню через несколько месяцев после кончины коллеги. Лишь теперь он решился ее обнародовать.

    Народный артист РФ Илья Олейников скончался 11 ноября в 2012 году. У мужчины был диагностирован рак легких. Перед смертью актер прошел курс химиотерапии. Ему было 65 лет.

    Ранее Стоянов объяснил, почему гражданам необходимо сделать прививку от коронавируса. Юморист рассказал о своем опыте вакцинации препаратом «Спутник V».