Стоянов признался, что находится в вечном диалоге с покойным Олейниковым

Отмечается, что актер выпустил музыкальный альбом. В нем одна песня посвящена Олейникову. Стоянов пояснил, что название композиции «Где-то» несет в себе надежду когда-нибудь встретиться со старым приятелем, пишет Lenta.ru.

«Я постоянно вспоминаю о нем. Нахожусь в живом, нетрагическом, светло-грустном диалоге с моим партнером. Но эта беседа понятна только нам двоим», — рассказал в интервью артист.

По словам Стоянова, он написал песню через несколько месяцев после кончины коллеги. Лишь теперь он решился ее обнародовать.

Народный артист РФ Илья Олейников скончался 11 ноября в 2012 году. У мужчины был диагностирован рак легких. Перед смертью актер прошел курс химиотерапии. Ему было 65 лет.

Ранее Стоянов объяснил, почему гражданам необходимо сделать прививку от коронавируса. Юморист рассказал о своем опыте вакцинации препаратом «Спутник V».