Знаменитости 15 февраля 2023, 16:07 Стивен Спилберг объяснил отказ снимать первый фильм о «Гарри Поттере»

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Знаменитый режиссер и продюсер Стивен Спилберг в разговоре с изданием Variety объяснил свое решение не участвовать в съемках саги о «Гарри Поттере».

По словам кинематографиста, в тот момент у него стоял выбор между семьей и работой, и он выбрал первое.

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«Я пожертвовал великой франшизой, и сегодня, оглядываясь назад, я очень рад, что сделал это, чтобы быть со своей семьей», — процитировало РИА ФАН Спилберга.

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Так как съемки проходили в другой стране, режиссеру пришлось бы провести четыре или пять месяцев вдали от дома.