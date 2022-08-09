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    09 августа 2022, 19:09

    Стивен Сигал приехал в Донбасс и задал «неудобные вопросы» солдатам ВСУ

    Режиссер Стивен Сигал приехал в Донбасс

    Оксана Кириллова

    Режиссер Стивен Сигал приехал в Донбасс, написал Telegram-канал «Смотри». По данным телеведущего Владимира Соловьева, Сигал встретился с пленными «Азова»*, а также с морпехами из 36-й бригады ВСУ.

    Стивен Сигал приехал в Донбасс и задал «неудобные вопросы» солдатам ВСУ

    Он пообщался с членами Вооруженных сил Украины, а также «задал им неудобные вопросы», добавил ведущий.

    «В мае почти две с половиной тысячи „азовцев“* и военнослужащих ВСУ, которые находились на мариупольском заводе „Азовсталь“, сдались в плен союзным силам России и республик Донбасса», — напомнил Соловьев.

    По данным «Смотри», Стивен Сигал также побывал на месте бывшего изолятора с украинскими пленными в Еленовке.

    ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. В СИЗО находились украинские пленные, в том числе боевики «Азова»*. Погибли 53 человека, еще 130 пострадали. Расследованием происшествия займется миссия ООН.

    По данным РИА ФАН, 70-летний режиссер намерен снимать в Донбассе документальное кино.

    *Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.