Режиссер Стивен Сигал приехал в Донбасс, написал Telegram-канал «Смотри». По данным телеведущего Владимира Соловьева, Сигал встретился с пленными «Азова»*, а также с морпехами из 36-й бригады ВСУ.

Он пообщался с членами Вооруженных сил Украины, а также «задал им неудобные вопросы», добавил ведущий.

«В мае почти две с половиной тысячи „азовцев“* и военнослужащих ВСУ, которые находились на мариупольском заводе „Азовсталь“, сдались в плен союзным силам России и республик Донбасса», — напомнил Соловьев.

По данным «Смотри», Стивен Сигал также побывал на месте бывшего изолятора с украинскими пленными в Еленовке.

ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. В СИЗО находились украинские пленные, в том числе боевики «Азова»*. Погибли 53 человека, еще 130 пострадали. Расследованием происшествия займется миссия ООН.

По данным РИА ФАН, 70-летний режиссер намерен снимать в Донбассе документальное кино.

*Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.