Стивен Сигал не исключил, что у него есть родственники на Украине

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, чьи бабушка и дед по отцовской линии родились в России, не исключил, что у него есть родственники и на Украине. Своими соображениями по этому поводу Сигал поделился с РИА «Новости».

«По поводу Украины — у меня могут быть [там] родственники, но я не уверен. Возможно», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Актер добавил, что у него много родственников в России.

«Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии», — перечислил Сигал.

Ранее он упоминал, что некоторые его предки жили в Петербурге и Белоруссии.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году указом президента Владимира Путина. Через два года стал специальным представителем МИД России по гуманитарным связям с США.

Актер заявил, что никогда не откажется от российского паспорта, хотя признался, что сталкивается с русофобией «каждый день». В чем именно это проявляется, Сигал не уточнил.