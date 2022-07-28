Стивен Сигал не исключил, что у него есть родственники на Украине
Актер и продюсер Стивен Сигал заявил, что у него могут быть родственники на Украине
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, чьи бабушка и дед по отцовской линии родились в России, не исключил, что у него есть родственники и на Украине. Своими соображениями по этому поводу Сигал поделился с РИА «Новости».
«По поводу Украины — у меня могут быть [там] родственники, но я не уверен. Возможно», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Актер добавил, что у него много родственников в России.
«Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии», — перечислил Сигал.
Ранее он упоминал, что некоторые его предки жили в Петербурге и Белоруссии.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году указом президента Владимира Путина. Через два года стал специальным представителем МИД России по гуманитарным связям с США.
Актер заявил, что никогда не откажется от российского паспорта, хотя признался, что сталкивается с русофобией «каждый день». В чем именно это проявляется, Сигал не уточнил.