Знаменитости 27 марта 2024, 22:19 Стивен Сигал навестил пострадавших во время теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, навестил пострадавших при теракте в Crocus City Hall, находящихся на лечении в ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав России.

«Он поблагодарил врачей за работу и пожелал пациентам выздоровления», — уточнило агентство.

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До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что четверо пострадавших в результате теракта остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 человек, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом, а еще 34 пациентов — в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в основном с огнестрельными ранениями, ожогами, отравлением продуктами горения и переломами.

Сегодня, 27 марта, один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли.

Ранее в СКР сообщили об установлении личностей 84 погибших, в числе которых пятеро детей в возрасте от девяти до 16 лет, во время теракта в Crocus City Hall.