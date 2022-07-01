Стивен Кинг рассказал о своем самом неудачном походе в кино

Поклонники американского писатели Стивена Кинга узнали о его самом неудачном походе в кино благодаря комментарию, который писатель оставил в соцсети под постом своего коллеги Линвуда Баркли. Об этом сообщило издание «ФедералПресс».

Баркли как-то написал, что ушел с фильма «Мир Юрского периода: Господство», поскольку счел его скучным и не заслуживающим внимания. Кинг решил ответить на пост и написать о своем самом неудачном походе в кино.

«Во взрослом возрасте я ушел только с одного фильма — „Трансформеров“», — сообщил писатель.

Даже актерский состав во главе с голливудской красавицей Меган Фокс не заставил его остаться в кинотеатре. Фильм для Стинга показался настолько скучным, что он решил покинуть кинозал, не дождавшись завершения сеанса.

Ранее стало известно, что Кинг не будет заключать новых контрактов на издания своих книг в России. Такое решение писатель принял после начала спецоперации на Украине.