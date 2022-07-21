Стивен Кинг раскаялся за слова о Бандере

Ставший жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса американский писатель Стивен Кинг признался, что ему стыдно за свои слова об идеологе украинского национализма Степане Бандере. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пранкеры при звонке американскому писателю представились президентом Украины Владимиром Зеленским и поинтересовались его мнением о Бандере. В ответ Кинг заявил, что считает его великим человеком.

«Понятия не имел, кто такой Бандера. Итак… мне стыдно. Но оказалось, что я был не один. Другими жертвами этих парней стали Джоан Роулинг, принц Гарри и Джастин Трюдо», — написал Кинг.

Но судя по его последней записи, сильно от розыгрыша американский писатель не расстроился.

«Как однажды сказал Будда: „Дерьмо случается“», — добавил он.

Вован и Лексус позвонили Стивену Кингу на этой неделе. Известный писатель согласился помочь в информационной войне против России и написать книгу о «жестоких русских», которые расправляются украинскими националистами.