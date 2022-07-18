Стивен Кинг назвал Трампа некомпетентным в беседе с Вованом и Лексусом

Бывший президент США Дональд Трамп является некомпетентным и ленивым человеком. Такую нелестную характеристику американскому экс-президенту в беседе с пранкерами Лексусом и Вованом дал писатель Стивен Кинг. Запись разговора размещена в RuTube-канале пранкеров.

Пранкеры связались с Кингом по видеосвязи от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили дать характеристику Трампу.

«О, Трамп был очень ленив и некомпетентен. В США есть такие политики, ставшие актерами окружающими их перформанса. Но вы, Владимир, делаете свою работу отлично», — заявил писатель.

Кинг подчеркнул, что жители США в связи с нынешней политической обстановкой должны пойти на некоторые жертвы и перетерпеть лишения, связанные, например, с повышением цен на топливо.

Помимо этого, Кинг назвал пособника нацистов Степана Бандеру, который был одним из инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии*, великим человеком.

После начала специальной операции РФ на Украине Кинг сообщил о приостановке сотрудничества с российским издательством АСТ, писала газета «Известия».

* Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.