Стиллавин рассказал, как избежать ДТП «в стиле Ефремова»

Стиллавин считает, что в городах «ДТП в стиле Ефремова» происходят не так часто. Он уточнил, что за городом актуальна установка барьеров между разделительными полосами.

«Но разделение дороги бордюром невозможно без расширения полос. Если у вас двухполосная дорога, как М-7, М-5, то там есть многокилометровые участки, когда только две полосы — туда и обратно», — пояснил ведущий.

Также Стиллавин назвал необходимым финансирование трасс регионального значения.

«Трассы регионального значения можно обеспечить тросовой системой разделения, она гораздо дешевле», — уточнил он.

Ранее Стиллавин раскритиковал актера Михаила Ефремова за его попытки уйти от ответственности за ДТП со смертельным исходом. Он уточнил, что понимает адвоката Ефремова, который просто делает свою работу. При этом он считает, что актер непременно должен «понести заслуженное наказание и вернуться на свободу с чистой совестью».