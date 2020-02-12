Стиллавин отреагировал на очередное нарушение ПДД Боярским

Стиллавин подчеркнул, что постоянно замечает, что знаменитости ведут себя некрасиво на дороге.

«Я, конечно, не видел лично нарушений Михаила Сергеевича, но я считаю, что актер — это не такая профессия, которая является индульгенцией для нарушения законов. На мой взгляд, публичный человек должен подавать пример, нужно понимать, что народная любовь и законодательство — это разные вещи. Я не могу понять зачем „палиться“ в таких мелочах и выглядеть человеком, который бросает вызов системе», — удивился ведущий.

По словам Стиллавина, он никогда не нарушает ПДД. Телеведущий уточнил, что пройти немного от места парковки — нормально, а «во время этой прогулки можно купаться в народной любви».

«Лично я стараюсь правила не нарушать, наверное, меня не так сильно любят в Петербурге и Москве. Я стараюсь вести себя в рамках правил. Конечно, могу превысить скорость, если машина позволяет, и то быстро успокаиваюсь. И я езжу с прибором, который просто не позволяет мне разгоняться. Для меня принципиально соблюдение правил: я не сажусь пьяным за руль, не паркуюсь на газонах и так далее», — подчеркнул Стиллавин.

Ранее «360» вспомнил, какие правила не соблюдает Михаил Боярский.