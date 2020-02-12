    12 февраля 2020, 12:41

    Стиллавин отреагировал на очередное нарушение ПДД Боярским

    Ольга Ситникова

    Жители Санкт-Петербурга часто видят, что советский и российский актер Михаил Боярский нарушает правила парковки. Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин прокомментировал такое поведение звезды. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Стиллавин подчеркнул, что постоянно замечает, что знаменитости ведут себя некрасиво на дороге.

    «Я, конечно, не видел лично нарушений Михаила Сергеевича, но я считаю, что актер — это не такая профессия, которая является индульгенцией для нарушения законов. На мой взгляд, публичный человек должен подавать пример, нужно понимать, что народная любовь и законодательство — это разные вещи. Я не могу понять зачем „палиться“ в таких мелочах и выглядеть человеком, который бросает вызов системе», — удивился ведущий.

    По словам Стиллавина, он никогда не нарушает ПДД. Телеведущий уточнил, что пройти немного от места парковки — нормально, а «во время этой прогулки можно купаться в народной любви».

    «Лично я стараюсь правила не нарушать, наверное, меня не так сильно любят в Петербурге и Москве. Я стараюсь вести себя в рамках правил. Конечно, могу превысить скорость, если машина позволяет, и то быстро успокаиваюсь. И я езжу с прибором, который просто не позволяет мне разгоняться. Для меня принципиально соблюдение правил: я не сажусь пьяным за руль, не паркуюсь на газонах и так далее», — подчеркнул Стиллавин.

    Ранее «360» вспомнил, какие правила не соблюдает Михаил Боярский.