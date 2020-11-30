Стилиста Сергея Зверева попросили стать депутатом от Бурятии

Стилист Сергей Зверев вновь заявил о своем желании начать делать карьеру в политике. Ему предложили стать депутатом Государственной думы от Бурятии.

«Все соцсети завалены и „директ“ завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии (Зверев родом из бурятского села. — прим. ред.)», — заявил Зверев на своей странице в Instagram.

В недавнем интервью стилист рассказал, что очень признателен за поддержку и доверие к нему. По его словам, он находится на стадии «принятия решения».

Зверев уже говорил, что хочет баллотироваться в Госдуму. Такое желание он озвучил 2019 году. Тогда шоумен обещал, что будет делать так, как хочет «народ».

«Если народ скажет, я это сделаю», — утверждал он. Его процитировало издание Znak.com.

Сергей Зверев в последние годы стал известен как гражданский активист. Он был против строительства заводу по разливу воды из озера Байкал.