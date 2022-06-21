Стилист Зверев рассказал о своих нарядах от Зайцева

Стилист Сергей Зверев побывал на Московской неделе моды на показе дизайнера Вячеслава Зайцева. Он рассказал, что у него тоже есть наряды от кутюрье. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Зверев пояснил, что в 20 лет ездил на Всемирный фестиваль моды в Чехословакии. Он не знал, что надеть и обратился за помощью к Зайцеву.

«Я приехал, Слава меня принял. Вы не представляете, но тогда пиджак цвета фуксии и малинового цвета, который мне выделил модельер, казался потрясением», — рассказал стилист.

Он отметил, что также у него есть костюм василькового цвета и непромокаемый плащ из черного хлопка.

«Я приехал туда и был круче всех», — поделился Зверев.

Он добавил, что Зайцев также шил свадебное платье для его первой жены. Стилист отметил, что в советское время невесты надевали не слишком шикарные наряды, но на его свадьбе было иначе.

«А моя пришла в платье с роскошным корсетом, наряде невероятной красоты. У меня столько воспоминаний, связанных со Славой», — заключил Зверев.